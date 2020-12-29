«الرئاسة»: أزمة كورونا كانت اختبارا قويا لأي اقتصاد.. ومصر تماسكت وصمدت

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كانت بمثابة اختبار قوي لأي اقتصاد، وبفضل الله ظل الاقتصاد المصري متماسكا وفعالا، وحقق معدل نمو ومؤشرات إيجابية، تمثلت في خفض نسب البطالة ومعدل التضخم، بشهادة المؤسسات الدولية، كما أن معدل الإنجازات طالت المشروعات الكبرى في الدولة.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أنه تحقق إنجاز كبير في القطاع الطبي، وخاصة مشروع فيروس سي، أكبر مسح طبي في التاريخ، كما تم النهوض بمجال الطاقة في وقت قياسي بشهادة المؤسسات الدولية، وعدد كبير من المشروعات يسجل أرقاما قياسية على مستوى العالم، سواء من حيث سرعة الانجاز أو الكفاءة أو بالعدد والكم.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية.

وأضاف «الديهي» أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغير وجه مصر الصناعي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام خلق فرص عمل للشباب المصري، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الحالي، اجتمع مع وزير الإسكان، ووجه بتطوير قرى الريف المصري، معتبرا مشروع تطوير قرى الريف نقلة نوعية في تاريخ الدولة المصرية.

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن ما تشهده مصر حاليا بناء دولة جديدة، وأنه خلال عام 2024 لن تكون هناك قرية مصرية غير مطورة، وخلال 3 سنوات سيتغير شكل ونمط الحياة بالقرى المصرية، مشددا على أن مشروع تطوير قرى الريف أضخم مشروع متكامل تشهده الدولة، ويجب أن يُسجل كمشروع للتنمية المستدامة الحقيقية بالدوريات الدولية، متابعا: «ما يحدث من مشروعات وإنجازات مش ملاحقين نحصره في الإعلام».