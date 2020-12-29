جمال سليمان: كنت بستعد احتفل مع حاتم علي في رأس السنة

قال الفنان جمال سليمان، إننا نعزي أنفسنا بخسارة أحد أفضل المخرجين العرب، المخرج حاتم علي، وصاحب بصمات مميزة، خاصة مسلسل الملك فاروق، مؤكدا أن الجمهور لن ينسى الأعمال العظيمة التي قدمها المخرج للعالم العربي، التي أثرت كثيرا في وجدان الجمهور العربي، من المحيط إلى الخليج.

تحضيرات للاحتفال برأس السنة

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «امبارح كنت بكلمه وبسأله عن أخبار الشغل لأنه بيحضر مسلسل عن نهاية الحكم العثماني في العالم العربي، وقالي التحضيرات جيدة، ويتابع الديكورات، وسألته عن رأس السنة، قالي مفيش حاجة، تعالى نتجمع كلنا، ونتقابل كذا حد، الصبح صحيت مراتي عشان نروحله، لاقيت تليفون جالي أنه توفى، وهو شعر الصبح بتعب، وبعتله طبيب، لكن عقبال ما وصل كان تقريبا انتقل إلى رحمة الله، واللي حصل حصل للأسف، الصبح كان فيه نيابة لإثبات أن الوفاة الخاصة به كانت طبيعية، وانتهينا من الورق المطلوب وتصريح الدفن وكل حاجة، وهو مكنش بيعاني من تاريخ مرضي، خالص كان بيبقى عنده إرهاق عادي، مهنتنا مقلقة ومرهقة، ورغم كل النجاحات اللي حققها حاتم، كان حاسس أن الأمور ممكن تبقى أفضل، ويجهد نفسه بشكل غير طبيعي من كتر الشغل بس مكنش في أي حاجة حصلت طبية تفيد بأنه ضروري يتلقى العلاج السريري».

بداية حاتم الفنية

وولد حاتم علي في عام 1962 وبدأت حياته الفنية ممثل في مسلسل دائرة النار عام 1988 وبعدها شارك في عدة أعمال، ثم اتجه إلى مجال الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينات وقدم عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة وعدد متنوع من الثلاثيات والسباعيات وتابع مسلسلاته عدد كبير من الجماهير.