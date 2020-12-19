محطات في مشوار نيللي كريم بعد تصدرها «التريند»

تصدرت الفنانة نيللي كريم، محركات البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية بعد احتفالها بعيد ميلادها في حفل كبير حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم يسرا، وإلهام شاهين، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وحسن أبو الروس، والمخرجة إيناس الدغيدي، وعدد من المنتجين وصناع الدراما.

وفي عيد ميلاد «فراشة الفن» نيللي كريم، ترصد «الوطن» أبرز المحطات في مشوارها الفني، أولها هى من مواليد برج القوس يوم 18 ديسمبر، لأب مصري وأم روسية، أنها عشقت فن الباليه منذ نعومة أظافرها، وانتقلت في طفولتها مع أسرتها للخارج وعادت لمصر وهى في عمر الـ16 عامًا، لتقوم بالدراسة بمعهد الباليه وبدأت حياتها الفنية باعتبارها راقصة باليه بدار الأوبرا المصرية.

في نهاية التعسينيات من القرن الماضي، وضعت نيللي كريم، قدميها في بداية مشوارها الفني، وقدمت عام 1999 فوازير «حلم ولا علم» مع صلاح عبدالله وسامي مغاوري، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا، ولفت الأنظار إليها، وبالتحديد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي قررت الاستعانة بها لتجسد شخصية ابنتها من خلال مسلسل «وجه القمر» عام 2000 في تجربتها الأولى بعالم الدراما بصحبة غادة عادل وأحمد الفيشاوي.

انطلقت نيللي كريم، في عالم الفن، وحققت شهرة واسعة وأصبحت في مصاف نجوم الفن، وقدمت مايقرب من 65 عمل فني مابين دراما وسينما ومسرح وإذاعة، ومن أشهر أعمالها الدرامية «حديث الصباح والمساء، و«سجن النسا»، و«تحت السيطرة»، و«الحارة»، و«حكاية بنت اسمها ذات»، «سقوط حر»، «سرايا عابدين»، و«بـ100 وش»، ومن أبرز أفلامها السينمائية «سحر العيون»، و«الفيل الأزرق»، و«حبك نار»، و«678»، و«زهايمر»، و«يوم للستات»، و«واحد صفر»، و«إنت عمري»، و«حرب أطاليا»، و«غبي منه فيه».

تزوجت الفنانة نيللي كريم، أول مرة وهى في سن المراهقة وقبل أن تكمل 17 عامًا وأنجبت ولديها «كريم» و«يوسف»، وفي زواجها الثاني من خبير التغذية هاني أبو النجا أنجبت ابنتيها «كندة» و«سيليا»، وفي عام 2020 تم خطبتها لأحد رجال الأعمال، ثم فسخت الخطوبة بعد فترة قصيرة، وهى حاليًا غير متزوجة وفي تصريحات لها قالت «كرهت الرجالة ومش عايزة أتجوز تاني».

وحصدت الفنانة نيللي كريم العديد من الجوائز طيلة مشوارها الفني الذي مر عليه نحو 21 عامًا، العديد من الجوائز باعتبارها أفضل ممثلة، كما مرّت بالعديد من الأزمات، منها سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء جراحة عاجلة بعد إصابتها بورم حميد في الوجه.