محافظ الغربية: إغلاق الأسواق الأسبوعية للسيطرة على انتشار كورونا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تحاول الحفاظ على صحة المواطنين وتم إغلاق عدد من الأسواق الأسبوعية بسبب التجمع فيها مما يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة أن هذه الأيام تشهد عروضا خاصة للبيع مما يتسبب في زحام كبير مبينا أن الغلق سيستمر لمدة شهر كامل بالإضافة إلى غلق سوق الماشية كخطوة استباقية للتقليل من الإصابات الموجودة في المحافظة.

مساعدات مالية للمتضررين

وأضاف محافظ الغربية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى الأرضية والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن موارد المحافظة المعينة غير قادرة على تقديم مساعدات مادية للمتضريين من هذا الإغلاق لكن هذا الدور تقوم به وزارة التضامن والتي تساعد المتضررين وهذا ظهر أثناء الموجة الأولى لفيروس كورونا، ويوجد متابعات دورية في المدارس والأسواق والشركات والمؤسسات الحكومية مع فرض غرامات على المخالفين والذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية وتستعد المحافظة لإجراء امتحانات نصف العام وكانت امتحانات الثانوية العامة العام الماضة تجربة ناجحة سنسعى لتطبيقها من خلال توفير الكمامات وكواشف الحرارة وبوابات التعقيم.

قصة الهبوط الأرضي

وتابع: أما الهبوط الأرضي كان بسبب طريقة حفر غير سليمة في أحد الشوارع وتم القبض على المتسببين وتم وضع خرسانات لمنع انهيارات أكبر وتتابع المحافظة لإصلاح الوضع ليعود إلى ما كان عليه، هناك مصنعين لتجميع الكمامة وتم تزويدهم بأجهزة جديدة وهناك 4 دوريات لرفع القمامة من الشارع وإحضار صناديق قمامة جديدة.

وأوضح أنه يهيب بالمواطنين الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة وهناك أسطول مكون من 40 ناقلة كبيرة تعمل على تجميع القمامة من مختلف القرى والنجوع والمراكز الرئيسية في المحافظة، وأنه حاول حل أزمة النباشين من خلال نقلهم إلى المصانع وغير الملتزم سيتم معاقبته.