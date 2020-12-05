تعقيم المقرات وغرفة مركزية.. استعدادات محافظة الغربية لإعادة النواب

8 خطوات اتخذتها محافظة الغربية، استعدادا للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وذلك في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما يضمن الحفاظ على سلامة الناخبين ويضمن الحث على المشاركة في الانتخابات البرلمانية والنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على ممارسة حقوقها الديمقراطية والانتخابية مهما كانت التحديات.

وتضمنت استعدادات المحافظة 8 خطوات هي:

- رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.

- ضرورة اتباع الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى، من تجهيز المقار بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات.

- تطهير المقار الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأدوات والمستلزمات خلال المرحلة الثانية.

- كلف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع وأشار المحافظ إلى ضرورة مراجعة مقرات مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

- تكليف إدارة الرصد بتواجد جميع العاملين وعددهم 480 موظفا في جميع اللجان الانتخابية لرصد أي ملاحظات قبل وأثناء العملية الانتخابية.

- تعليمات إلى مدير إدارة مرور الغربية بالعمل مبكرا لوضع محاور مرورية بديلة تساعد في تخفيف الضغط على الشوارع المتواجد بها لجان انتخابية ما يقلل الزحام ويضمن عدم التكدس والتزاحم وصول الناخبين الى اللجان الانتخابةي في أٌقل وقت ممكن.

- تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف فرعية في المدن والأحياء لمتابعة استعدادات الانتخابات، وأيضا متابعة سير العملية الانتخابية يومي الاقتراع، والتأكد من توافر متطلبات نجاح العملية الانتخابية.

- استخدام وسائل الدعاية من لوحات إعلانية في طرق وشوارع المحافظة وتنسيق مع الاوقاف والكنيسة بهدف دعوة الناخبين للنزول والمشاركة في العرس الديمقراطي.

في وقت سابق، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري بالغربية، ورؤساء المدن والاحياء ووكلاء المديريات لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية في اللجان وحولها حرصًا على صحة المواطنين والقائمين على العملية الإنتخابية، وأن المحافظة بكافة اجهزتها تقف على مسافة واحدة كل المرشحين في جولة الإعادة.

ودعا المحافظ الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيهم واختيار المرشح الذي يمثلهم، والنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات .

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تتم في محافظة الغربية خلال يومي 7 و8 ديسمبر داخل 1159 لجنة، على جميع مقاعد الدائرة الـ 14، حيث لم تشهد الجولة الأولى نجاح أي مرشح في دائرة، ويتنافس 28 مرشحا منهم 14 مستقلا و14 ممثلين أحزاب، ويبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.