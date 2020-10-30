محافظة الغربية تعتمد 14 "طلب تقنين" لواضعي اليد على أملاك الدولة

اعتمدت لجنة البت برئاسة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 14 طلب تقنين لوضع اليد على أملاك الدولة، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء، ليصل إجمالي الطلبات التي تم البت فيها 1211 طلب تقنين أوضاع، جرى إرسالها إلى وحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية لدراستها، وانتهت بالفعل إلى الموافقة على عدد 885 طلب وجاري دراسة باقي الطلبات.

كما تم البت في عدد 3 تظلمات أحدها خاص باختلاف المساحة، وقامت اللجنة باعتماد المساحة الصحيحة من لجنة المعاينة والتسعير بالاشتراك مع مسئول مديرية المساحة بالغربية، بالإضافة إلى اعتماد أسعار تظلمين من الأسعار، والتي سبق اعتمادها من لجنة البت.

وكانت المحافظة انتهت من إجراءات التعاقد مع عدد 771 مواطنًا من إجمالي عدد 885 طلب تقنين أوضاع تمت الموافقة عليهم من وجهة النظر العسكرية وجاري تسليم العقود المؤمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المحافظ قرر لجنة للبت في طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة برئاسته، وعضوية كلا من مدير الأمن، السكرتير العام، مندوب مفوض بالرأي من المنطقة الشمالية، المستشار القانوني، مفوض الدولة ،مدير الشؤون المالية، مدير الشئون القانونية، مراقب عام الحسابات بالديوان.