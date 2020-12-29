الرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد في مجالات التعليم

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد، بهدف التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، مثل هذه البرتوكولات تسهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن المصري، بأحدث التقنيات الطبية، وعلى أعلى مستوى من التميز والتقدم، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

وأكد أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لتوفير رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وجرى توقيع البروتوكول بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في مدينة نصر، ومثَّل الطرف الأول الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثَّل الطرف الثاني الأستاذ الدكتور خالد صبري عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، بهدف إقامة تعاون مباشر بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة بورسعيد في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، أنه بموجب هذا البروتوكول يتم تدريب طلاب كلية الطب وكلية التمريض جامعة بورسعيد بالمسشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، ويشمل تدريب طلاب كلية الطب والتمريض جامعة بورسعيد، إضافة إلى تدريب خريجي كلية الطب وكلية التمريض جامعة بورسعيد من أطباء الإمتياز والتمريض والأطباء المقيمين.

وأضاف، أن البروتوكول يشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس سالف الذكر في كافة التخصصات الطبية وفقًا لمتطلبات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بالإضافة إلى أن أولوية التسجيل بالدراسات العليا بكلية الطب جامعة بورسعيد تكون للأطباء المقيمين والأخصائيين والتمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد.

ومن جانبه، رحب أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بتوقيع هذا البروتوكول الهام مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لما لها من باع كبير يحترم في المجال الطبي والتدريب وتحرص جامعة بورسعيد على هذا التعاون لتبادل الخبرات وإثراء البحث العلمي في المجال الطبي والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم أفضل خدمة تدريبية لأبنائنا طلاب كلية الطب وكلية التمريض والدراسات العليا، وأيضًا لتحقيق أفضل المعايير من الخدمات الطبية والعلاجية والتمريضية.