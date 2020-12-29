تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين للمرة الثالثة بسبب كورونا

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته المقررة إلى كل من الإمارات والبحرين إلى موعد آخر بسبب قرار الحكومة فرض إغلاق صحي ثالث، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أن الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل أرجأت إلى موعد لاحق.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل رحلة مقررة لنتنياهو إلى الخليج قبل أيام قليلة من موعدها.

وخلال الأسابيع الماضية جرت اتصالات بين مكتب نتنياهو وكبار مسؤولي الإمارات والبحرين لتنسيق موعد جديد بعد الموعد الذي تم تحديده في الأسبوع الأول من يناير القادم.

وكان نتنياهو أرجأ في الـ13 من الشهر الجاري زيارة إلى البلدين الخليجيين بسبب «التطورات على الساحة السياسية في إسرائيل» حسبما ذكر موقع «واينت» الإسرائيلي في حينه.

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يقوم فيها نتنياهو بتأجيل زيارة كانت مقررة في 20 من الشهر الحالي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين في وقت سابق هذا العام اتفاقي سلام وتطبيع مع إسرائيل، في ظل أصوات مرحبة رأت في ذلك خطوة شجاعة ستخدم القضية الفلسطينية، وأصوات أخرى معارضة لاسيما من الداخل الفلسطيني.

وقد شمل الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة.

وخلال توقيعه ما عرف باتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، في 15 سبتمبر الماضي، بالبيت الأبيض، قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن «اليوم تاريخي، لحظة للأمل وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط وخاصة للملايين من الشباب».

وأضاف: «إعلان دعم السلام بين البحرين وإسرائيل هو خطوة تاريخية في الطريق نحو سلام دائم وحقيقي وازدهار والنمو في كل المنطقة ولكل الشعوب بغض النظر عن الأديان أو الطوائف أو الإيديولوجيات».

وتابع: «اتفاق اليوم هو خطوة أولى مهمة والآن يقع على عاتقنا أن نعمل بسرعة ونشاط حتى نحقق سلاما دائما وأمنا دائما لشعوبنا.. ولتحقيق حل دولتين في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الذي سيكون دعامة لمثل هذا السلام».