يوميات الوباء: إصابة وكيل "صحة القليوبية".. و12.4 ألف حالة اشتباه في دمياط

يواصل فيروس كورونا ضرباته المتلاحقة، حيث شهدت أعداد الإصابات اليومية والوفيات زيادة مطردة، وانضم وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور حمدى الطباخ، إلى قائمة المصابين بالفيروس، ويخضع للعلاج حالياً فى مستشفى عزل قها.

"الهجان": مراقبة أسعار المستشفيات الخاصة

وشدّد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة وجود دور وطنى للمستشفيات الخاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها المحافظة مع انتشار الفيروس ومع بدء الموجة الثانية، لافتاً إلى أنهم شركاء جنباً إلى جنب مع القطاع الصحى الحكومى، خاصة أن نسبة القطاع الخاص من مستشفيات المحافظة تصل إلى 56% من إجمالى المنظومة الصحية، حيث يوجد 26 مستشفى بقوة 1093 سريراً و113 سريراً للرعاية المركزة.

وأكد «الهجان»، فى بيان، أمس، أنه «لا بد من توحيد الجهود حتى تمر الأزمة»، مشيراً إلى أن المحافظة ستدعم هذه المستشفيات بتوفير أسطوانات الأكسجين لتقدم الخدمة للمرضى بأسعار مخفضة والبعد عن المغالاة، كما سيتم تكثيف المرور الميدانى للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار المستشفيات الخاصة، مضيفاً أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشغيل تنكات الأكسجين بمستشفيى «الحميات وبنها التعليمى»، وستحدث انفراجة كبيرة فى توفير الأكسجين والأسطوانات للمستشفيات الأخرى.

أما فى محافظة دمياط، فكشف مصدر بمديرية الصحة لـ«الوطن»، أمس، أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة بلغ 12430 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8094 حالة، وعدد الخاضعين للعزل المنزلى 1200، متابعاً: «ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسى، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات». وأكد المصدر أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصاباً بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماماً، ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاماً.

وشنت الوحدة المحلية لمدينة دمياط حملة موسعة، أمس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وغلق مراكز الدروس، فضلاً عن إزالة التعديات بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية. وأسفرت الحملة عن غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة الفيروس، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشملت المراكز التى جرى غلقها مركزاً بميدان سرور، وآخر بمنطقة «وزير ونافع»، كما تفقدت الحملة المقاهى والمطاعم للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية.

حملات لغلق "مراكز الدروس" بالسويس

وواصل مسئولو محافظة السويس حملاتهم لغلق مراكز للدروس الخصوصية بأحياء المحافظة الخمسة. فيما أكد مواطنون أن عدداً من المسئولين عن المراكز يُدخلون الطلاب إلى مراكز الدروس من أبواب خلفية، ومنهم من أزال الشمع الأحمر. وقال خالد حسن، موظف، إننى «فوجئت أن صاحب مركز دروس يطلب من نجلى وزملائه الحضور للمركز لتلقى الدروس على الرغم من إغلاقه عن طريق حى السويس، وعندما سألت كيف يحدث هذا؟ رد مسئول المركز: سيدخلون من الباب الخلفى». وأكد مصدر بحى السويس أنه بالفعل حررت محاضر لأصحاب مراكز دروس خصوصية أزالوا الشمع الأحمر، ووصل عدد المراكز المغلقة بجميع الأحياء إلى 40 مركز دروس خصوصية، خاصة فى حيى السويس وفيصل.

كفر الشيخ تسجل 15 إصابة

وسجلت محافظة كفر الشيخ 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس، طبقاً لنتائج المسحات والتحاليل التى أجريت لهم فى 7 مستشفيات بمختلف مراكز المحافظة. وأوضح مصدر طبى بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة أن الحالات الجديدة موزعة بواقع 4 حالات بمستشفى العبور للتأمين الصحى، و3 فى مستشفى صدر كفر الشيخ، إضافة إلى 3 حالات أخرى بمستشفى حميات دسوق.

وأضاف المصدر أن مستشفى دسوق العام سجل حالتى إصابة، كما تم تسجيل 3 حالات فى 3 مستشفيات هى «قلين، مطوبس، كفر الشيخ العام»، ليصبح إجمالى الحالات المسجلة، أمس الأول، 15 حالة إيجابية.

وتابع المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التى ثبتت إيجابية تحاليل (PCR) التى أجريت لها، بموجب بروتوكول العلاج المعمول به من قبَل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلى أو النقل إلى مراكز العزل الصحى بالمستشفيات المخصصة لهذا الغرض.

وقال مصدر طبى بمستشفى دسوق العام إن الدكتور علاء صلاح إبراهيم أبوالفتوح، طبيب جراحة عامة بمستشفى دسوق العام، ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ عدة أيام، وإنه يخضع حالياً للعزل الطبى، ويخضع للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة، كما أصيب فرد أمن بالمستشفى يُدعى «ع. م. م»، حيث يخضع هو الآخر للعلاج وفقاً للبروتوكول المعمول به.

وتبرعت أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، بالتنسيق مع أمانة المشروعات الصغيرة بالمحافظة، بثلاثة أجهزة توليد أكسجين للجهاز التنفسى ومستلزمات طبية ووقائية لإحدى لجان الزكاة لاستخدامها لمرضى العزل المنزلى.

وقال خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة بالمحافظة، إنه تم تسليم الأجهزة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، للجنة الزكاة بمنطقة سخا، مركز كفر الشيخ، لاستخدامها فى علاج مرضى كورونا كتبرع من الحزب لخدمة أهالى كفر الشيخ، موضحاً أن الحزب بالمحافظة قام بتقديم مجموعة مساعدات عينية منها أجهزة ومعدات طبية وكمامات وقفازات ومواد مطهرة تم توزيعها خلال الفترة الماضية لمواجهة الفيروس.

16 مستشفى لمواجهة الفيروس بالمنيا

وفى محافظة المنيا، أكد محافظها، اللواء أسامة القاضى، أن المستشفيات المخصصة لعزل حالات كورونا بلغ عددها 16 مستشفى، وتعمل بكفاءة وانتظام ومتوافر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة المنظومة الصحية وتطبيق آخر القرارات التى تم الإعلان عنها مؤخراً، واستعراض أحدث التطورات حول الوضع الراهن للفيروس بالمحافظة.

وناقش المحافظ، خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة، أمس، آخر التطورات للأوضاع وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، والتأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.