الإهمال والتقصير وتواجد الوزير.. أسباب غلق مسجد النور بالعباسية

كشف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، تفاصيل قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإغلاق مسجد النور بالعباسية أسبوعين في ظل وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19، فذكر أن جمعة كان في اجتماع بقاعة التدريب الملاصقة للمسجد وخلال أذان الظهر توجه للصلاة بالمسجد فوجد عدم التزام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية، لذلك أصدر هذا القرار.

غلق مسجد النور رسالة للجميع

وأضاف العيسوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة القاهرة والناس، أنه تم معاقبة إمام المسجد كون تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المساجد مسئولية الامام، موضحًا أن غلق مسجد النور رسالة للجميع على مستوى الجمهورية.

كل مسجد يوجد به كمامات احتياطية لمن لا تتوافر معه

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إلى أن الرسالة تكمن في ضرورة الالتزام بقرارات الجهات الصحية للحفاظ على الناس من كورونا مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لافتا إلى أن كل مسجد يوجد به كمامات احتياطية لمن لا تتوافر معه كمامات وما حدث فى مسجد النور هو إهمال وتقصير من إمام المسجد.