طقس اليوم مائل للدفء مع شبورة مائية صباحا.. والعظمى بالقاهرة 22

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يشهد طقس شبورة مائية صباحية، فيما يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء.

طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 12.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 20 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 22 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 10.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 11.

- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 4.

- شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 19.

- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 16.

- الفيوم: العظمى 23 والصغرى 18.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 8.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 9.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 10.

- قنا: العظمى 24 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 12.

- الوادي الجديد: العظمى 23 والصغرى 12.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.