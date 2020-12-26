هيئة الأرصاد الجوية: غدا شبورة مائية في الصباح وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، غدا الأحد؛ إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، بارد ليلا على كل تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة وشبورة مائية في ساعات الصباح.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء طقس دافئ نهارا بارد ليلا، أما شمال الصعيد فيشهد طقس دافئ مع وجود شبورة مائية ورياح معتدلة، وفي الجنوب طقس مائل للحراراة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

ونوهت الأرصاد لوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 11

الإسكندرية 22 13

وداي النطرون 22 13

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 23 13

بلطيم 23 13

مطروح 20 10

السلوم 22 08

سيوة 20 08

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 22 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 12

نخل 20 03

نويبع 23 16

طابا 21 14

كاترين 16 04

الطور 22 13

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 23 14

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 23 09

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 24 10

شلاتين 27 18

أبورماد 26 17

حلايب 25 19

رأس حدرية 26 19.