«المرور» تعيد فتح 3 طرق رئيسية بعد زوال الشبورة المائية

قررت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد أول وزير الداخلية، إعادة فتح 3 طرق رئيسية: طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وطريق المحور فى الاتجاهين، وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الكريمات»، أمام قائدي السيارات، بعد زوال الشبورة المائية الكثيفة.

كانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت إغلاق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب وجود شبورة كثيفة تحجب الرؤوية لقائدي السيارات، كما أمرت قيادات المرور بغلق طريق المحور فى الاتجاهين القادم من أكتوبر متجها إلى ميدان لبنان والعكس، بالإضافة إلى الصحراوي الشرقي.

وأعلنت إدارة المرور، صباح اليوم، غلق طريق السويس من الكيلو 61 حتى الكيلو 109 في الاتجاهين، خوفا على حياة المواطنين، وأهابت بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم، ووضعت الحواجز الحديدية، والإرشادات، عقب إغلاق الطرق، وتم رفعها بعد الاعلان عن فتحها.