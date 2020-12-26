الكنيسة: كورونا جعلت الصلاة بعيد الميلاد تقتصر على الكهنة لأول مرة

أكد القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن عيد الميلاد المقبل يعتبر أول عيد ميلاد في تاريخ الكنيسة القبطية الحديث، سيقتصرالصلاة فيه على كهنة الكنيسة والأباء، وذلك لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، قائلا «إن هذا يعتبر أمر غير مكرر في تاريخ الكنيسة الحديث، ولم يحدث من قبل، بخلاف عيد القيامة السابق، ولكن كعيد ميلاد فهذا أمر غير مسبوق»، موضحا أن كل كنيسة تحتوى على عدد من الكهنة ما بين 3 إلى 5 على حسب عدد الكهنة في كل دير، والصلاة ستقتصر على هؤلاء فقط ومعهم 20 شخص فقط.

وأضاف «حليم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «ON»، ندرس الآن مسألة قيادة البابا للصلاة كما يفعل كل عام في الكاتدرائية، والإعلان عن ترتيبات هذا الأمر ستكون خلال اليومين المقبلين.

باقي كنائس المحافظات مسئولة عن القرارت المناسبة لها

وأوضح أن هذا القرار ينطبق على كنائس محافظات القاهرة والإسكندرية فقط، أما باقي المحافظات، فكل منطقة لها وضع صحي مختلف في مصر، وبالتالي فكل أبراشية بالجمهورية، سيدرسون الوضع الصحي الخاص بالمحافظة أو للمنطقة الموجودة بها، وبناءا عليه سيتم اتخاذ القرارت المناسبة للوضع الصحي بتلك المناطق.

الأمر ينطبق على الأديرة أيضا

وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأديرة أيضا، ورغم أن معظم الأديرة تم إغلاقها، إلا أن كل رئيس دير سيكون الأجدر باتخاذ القرارت التي تناسب الوضع الصحي لهذا الدير.

وصرح المتحدث باسم الكنيسة ، أن مسالة تواجد 20 شخص مخصصة للعيد فقط، وليس لباقي القداسات، مشددا أنه منذ 6 ديسمبر الجاري وحتى 31 يناير المقبل، والكنائس اعتمدت طريقة إقامة قداس واحد كل أسبوع ويقتصر على كهنة الكنيسة و5 أو 6 أشخاص، ولكن لأن هذا عيد فالأمر كان يتطلب ان يصل العدد إلى 20.

وأشار إلى أنه منذ حديث قداسة البابا عن الوفيات بسبب كورونا بين الكهنة، لم يتوفى سوى اثنين آخرين حتى الآن، ووصلنا بذلك إلى 22 حالة وفاة بكورونا بين الكهنة.

الكنيسة تدرس كل خطواتها وتحاول استباق الأحداث

وألمح إلى أنه منذ انتشار وباء كورونا المستجد، والكنيسة القبطية تدرس كل خطواتها وتحاول استباق الأحداث، لضمان سلامة الجميع، لأنها تخاف على كل واحد موجود على أرض مصر.

وأعلن أن القداس سيتم نقله تليفزيونا، وهناك استعدادت مكثفة، ليخرج القداس بأفضل صورة، نافيا أن تقوم الكنيسة بإرسال دعوات للضيوف كما كان يحدث في السابق، منبها أن خدمات الأفراح والجنازات أوقفت تماما خلال تلك الفترة، وتم تعليقها، ولكن المعمودية متواجدة بأربع افراد من أسرة المعمد فقط.