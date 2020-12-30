«عصابة الشرطة المزيفة».. ضبط 4 عاطلين سرقوا منزل مواطن بالإسماعيلية

تفاجأ مسن بالإسماعيلية بمداهة منزله من قبل أربعة أشخاص في ساعة متأخرة من الليل، مرتدين الكمامات والزي المدني، وادعوا أنهم "مباحث" وتمكنوا من سرقته دون أن يتخيل المجني عليه أنهم تشكيل عصابي، إلا أن سرعة تحرك رجال البحث الجنائي كانت السبب في ضبط الجناة واستعادة المسروقات والسيارة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية اخطارا، بورود بلاغ لمركز شرطة أبو صوير من المواطن "لي أحمد محمد" مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه باقتحام 4 أشخاص منزله وأوهموه بأنهم "مباحث" وسرقوه وفرو هاربين، وأضاف في البلاغ: "كانو متخفيين في الكمامات ماشوفتهمش كويس وراكبين سيارة سوزوكي وسألوني عن البطاقة الشخصية لي ولزوجتي وفحصوها".

وإضاف أنه بعد فرارهم اكتشف سرقة 30 ألف جنيه من داخل المنزل ومكنسة كهربائية وموتور مياه وسيارته الملاكي.

بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد جمال رئيس مباحث أبوصوير بإشراف العميد خالد حبيب تمكن رجال البحث الجنائي من تحديد هوية متهمين رئيسيين في ارتكاب الواقعة.

وتوصل فريق البحث بمشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة إلي قيام شخصين بمحاولة بيع سيارة ملاكي بنفس مواصفات السيارة المسروقة.

وتمكنت حملة مكبرة شارك فيها النقباء أحمد رضا ومصطفى حرب وأحمد عاطف من ضبط المتهمين وتبين أنهم (سامح.ع.ح) 40 عامًا، اطل ومقيم بعزبة أبو خروع بدائرة أبوصوير و(ياسر.ص.ع) 37 عامًا، عاطل ومقيم بعزبة العطارة، و(محمد.س.ا) 22 عامًا عاطل ومقيم بتعاونيات المستقبل و(محمود.ش.ع) 41 عامًا، عاطل ومقيم بمنطقة المستقبل.

وتمكن ضباط البحث الجنائى خلال 34 ساعة فقط من استعادة السيارة المسروقة واستعادة 20 ألف جنيه من المبلغ الذي تم سرقته وضبط السيارة التي ارتكبت بها واقعة السرقة والمسروقات وسلاح أبيض كان بحوزة أحد المتهمين لحظة القبض عليهم.

وحررت الشرطة المحاضر رقم 8701 جنح أبوصوير وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .