اقتصادي: مصر بها أسرع معدل نمو على مستوى العالم بنسبة 3.5%

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن فيروس كورونا رسم خريطة جديدة للرزق في مصر والعالم، وكان له تأثيرات سلبية على جميع مناحي العملية الاقتصادية، من خلال جعل الاستدانة وحجم الدين المحلي في دولة مثل أمريكا 130%، وزيادة الدين العالمي بنسبة 331%، وارتفاع نسبة البطالة والإعانة حول العالم؛ لأن هناك العديد من المواطنين فقدوا مصادر رزقهم، بمقدار نحو 125 مليون وظيفة.

وأضاف «الشافعي» لـ«الوطن»، أن هناك بعض الفئات داخل مصر لم يجدوا لهم عملا بسبب كورونا، فكان لزاما عليهم البحث عن مصادر دخل أخرى، تحقق لهم الاكتفاء الذاتي للنواحي المعيشية، وهو ما يعد ذكاء اقتصادي وتصرف سليم، وتكيف مع منحنيات الحياة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك أشخاص لم يستطعوا تغيير جلدهم والبحث عن مصادر دخل أخرى، لافتا إلى أن الدولة كانت حاضرة بقوة مع هؤلاء، من خلال حرصها على لتوفير دفعات الـ500 جنيه لغير العاملين، من أجل إعانتهم شهريا على المعيشة، للمرور بسلام من هذه الجائحة الخارجة عن إرادة الجميع.

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مصر ظلت محافظة على معدل التصنيف الإتماني؛ إذ أنها تعد أسرع معدل نمو على مستوى العالم، بنسبة 3.6%، طبقا لتقرير وكالة بلومبيرج، واستطاعت أخذ تدابير وإجراءات احترازية أعطت مرونة من شأنها الابتعاد عن الآثار السلبية للوباء على الوضع الاقتصادي في مصر، والتي كان أبرزها أسلوب التعايش مع الحرص.

وأكد الدكتور خالد الشافعي، أن مصر حافظت على الوضع الاقتصادي خلال أزمة كورونا، من خلال بعض المعطيات، أبرزها عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، والاحتياطي النقدي الضخم، وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 100 مليار جنيه، وتأجيل سداد المدفوعات الخاصة والمستحقة للضرائب والبنوك، ما فتح آفاقا جديدة أمام رجال الأعمال والشركات، بأن تجد متنفس تستطيع الاستناد عليه خلال الأزمة.

ونوه «الشافعي» إلى أن مصر كان لها قراءة جيدة لما سيحدث، بتدبير التمويلات اللازمة لجميع الشركات المتضررة من الجائحة، والعمل على تمويل فائدة ميسرة 9% بشكل متناقص، بهدف امتصاص آثار الصدمة والاهتزاز العنيف للأزمة، متابعا: «لابد من الجميع أن يتحمل ما يحدث من إجراءات اقتصادية واحترازية، من أجل أن تمر تلك السحابة بسلام على الجميع».