24 ساعة فقط وتنتهي مهلة الملصق الإلكتروني: الغرامة 8 آلاف جنيه

ساعات قليلة وتنتهي مهلة تركيب الملصق الإلكتروني المقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر الجاري، وتحدثت مصارد عن احتمالية مدّ المهلة، مشيرة إلى أنَّ الهدف من المدّ التيسير على المواطنين، خاصة مع تزايد إصابات كورونا، مبينة أنَّ غرامة عدم تركيب الملصق تصل إلى 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص، طبقًا لنص المادة 25 من القانون الجديد المعتمد أخيرًا.

القانون الجديد ينص على أنَّه «يُصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني، صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفائه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه».

مصادر: المعطيات ترجح مدّ مهلة تركيب الملصق

وقالت المصادر إنَّ كل المعطيات في إدارات المرور التي تشهد حالة من الزحام الشديد تتجه إلى مد مهلة تركيب الملصق، الذي لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له حتى لا يتعرض للتلف، كما أن إدارات المرور بكل المحافظات تستقبل المواطنين الراغبين في تركيبه، وأنَّه تمّ تحديد فترة عمل مسائية في وحدات المرور من 5 إلى 8 مساءً، كما أنَّ إدارات المرور ناشدت عدة مرات المواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وإلا سيتمّ توقيع غرامات وعقوبات على المتخلفين عن تركيب الملصق.

الداخلية تخصص رابطًا إلكترونيًا للخدمة

أعلنت وزارة الداخلية، أنَّه تمّ توفير الخدمة الإلكترونية التي تمكّن مالكي المركبات بكل أنواعها، ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة بشكل إلكتروني، من خلال موقع بوابة «مرور مصر»، كما أن تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون فيها (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة الخاصة بكل فرد.

وأكّدت وازرة الداخية، استخدام الخدمة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بصاحب المركبة عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر ثم اختيار خدمات المركبات واختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني وسداد رسوم الخدمة المطلوبة.