سعر الملصق الإلكتروني للسيارات.. آخر مهلة 31 ديسمبر والغرامة تصل 8 آلاف

مدت وزارة الداخلية مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن مدتها أكثر من مرة، على أن يقوم مالكي السيارات المختلفة بضرورة تركيبه قبل انتهاء المهلة، حتى لا يتسبب ذلك في توقيع غرامات على المخالفين أو المتخلفين عن تركيبه بعد انتهاء المدة، تختلف قيمتها بين 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.

سعر الملصق الإلكتروني للسيارات

ووصل سعر الملصق الإلكتروني للسيارات لـ150 جنيهًا، قابل للزيادة وفق المدة الباقية في رخصة المواطن.

خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني

ويمكن سداد رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية من هنــــــــــــا، ثم اختيار خانة إصدار ملصق إلكتروني، وبعد الموافقة على الشروط، يتم تسجيل كل بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك، ثم اختيار طريقة الدفع.

شروط دفع رسوم الملصق الإلكتروني أون لاين

وحددت بوابة مرور مصر شروط دفع رسوم الملصق الإلكتروني إلكترونيًا التي تضمنت أن تكون رخصة المركبة سارية​​، ويتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط، كما يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

علمًا بأن الملصق الإلكتروني يحتوي على شريحة تسمى rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، فهي تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة بها معلومات السيارة الكاملة وبيانات عن صاحبها، فلا يحتاج صاحب السيارة للوقوف بالكمائن، كما يمكن من خلاله حصر كثافات المرور مما يساعد في تنفيذ خطط لتنظيم المرور.

ويصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني واحد عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من مكانه، وسجب أن يكون صالح للاستخدام بشكل دائم، حيث أنه لا يمكن تسيير المركبة بدونه أو إخفائه.