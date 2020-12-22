مصادر أمنية عن غرامة الملصق الإلكتروني: 8 آلاف جنيه

قالت مصادر أمنية، إن قيمة الغرامة التي من المزمع تطبيقها على عدم الملتزمين بـ الملصق الإلكتروني، قيمتها 8 آلاف جنيه، وذلك بناء على نص قانوني، جاء في المادة 25 من قانون المرور الجديد، التي تنص على: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف تصل إلي 8 آلاف جنيه».

تحمي السيارة من اللصوص

وأضافت المصادر أن إدارات المرور ستبدأ في تنفيذ المخالفات، بعد انتهاء المهلة التى سمحت فيها الوزارة لأصحاب السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني، ما يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة التى تهدف في الأساس إلي الحفاظ على السيارات من السرقة، حيث تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، وتوفر الحماية لأصحاب السيارات من اللصوص.

العقاب بعد انتهاء المدة

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية مدت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني أكثر من مرة حتى يتمكن قائدو المركبات من تركيبه، وأن آخر مهلة سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2020 ، وكذلك استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام )، دون انتظار موعد الفحص أو الترخيص، وعقب انتهاء المهلة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإنفاذ القانون على الجميع حتى ينال المخالف عقابه.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن وفرت كل سبل الراحة للمواطنين من خلال استقبالها المواطنين على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط تيسيرا على المواطنين، وحتى انتهاء المهلة المحددة من قبل الداخلية.