عقوبات تنتظر المتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة

قالت مصادر أمنية، إنه لم يصدر حتى الآن، أي قرارات جديدة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، مشيرة إلى أن إدارات المرور ملتزمة بالمهلة الرسمية المعلنة من قبل وزارة الداخلية، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، 31 ديسمبر الجاري.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد انتهاء مدة السماح لـتركيب الملصق الإلكتروني، تكون إدارات المرور ملزمة بتطبيق العقوبات على غير الملتزمين، إذ حدد قانون المرور الجديد العقوبة في المادة (25)، ونصها:

«يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف تصل إلى 8 آلاف جنيه».

كانت الوزارة شددت على سحب رخصة السيارات المخالفة، غير الملتزمة بتركيب الملصق الإلكتروني.

القانون في مصلحة صاحب السيارة

أكدت المصادر، أن الملصق الإلكتروني في مصلحة صاحب السيارة، قبل أن يكون في مصلحة الدولة، إذ إن الغرض من القوانين هي الصالح العام، ما يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة التى تهدف في الأساس إلى الحفاظ على السيارات من السرقة.

وأضافت أنه بخلاف الملصق الإلكتروني، تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، حتى تنحصر الحوادث على الطرق، ويتم ضبط الخلل المروري، وتوفر الحماية لأصحاب السيارات من السرقة.

مواعيد استثنائية لتركيب الملصق الإلكتروني

وأكدت المصادر، أن وزارة الداخلية، وضعت في الحسبان حالات الزحام على الوحدات المروية، للحصول على الملصق الإلكتروني، ووفرت كل سبل الراحة للمواطنين، من خلال استقبالهم على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً، لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، تيسيرا عليهم، ولتقليل حالات الزحام وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.