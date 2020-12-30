موعد صرف معاشات يناير 2021.. تقدر بـ18 مليار جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، صرف معاشات شهر يناير 2021 لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

الصرف لنحو 2 مليون و400 ألف مواطن من الشريحة الأولى

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ منافذ الهيئة جرى تجهيزها لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير 2021، ويستمر حتى الاثنين 4 يناير، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.

الصرف للشريحة الثانية بدءا من الثلاثاء 5 يناير

يبدأ الصرف للشريحة الثانية بدءا من الثلاثاء 5 يناير والأربعاء 6 يناير، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، ثم البدء في الشريحة الثالثة.

7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنّ التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، تقدر بـ18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، ليصل الإجمالي لنحو 25 مليار جنيه.

وتابع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنّ الهيئة وضعت خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية «ميزة»، لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي، لأصحاب المعاشات.

الصرف ببطاقة «ميزة» 1 يناير

وأوضح أنّه يمكن لصاحب المعاش والمستفيد الذي يحمل كارت «ميزة» أو بطاقة الصرف الآلي، صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصرافة المنتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.

استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعفاءات التأمينية بنسبة 50%

وفي سياق مختلف، تستمر المرحلة الثالثة والأخيرة من نسب الإعفاءات التأمينية، المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل لـ50%، والتي بدأت في 14 ديسمبر الحالي وتستمر حتى 12 فبراير 2020.