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إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب تزاحم الطلاب في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
10:01 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

قرر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة مدير مدرسة "الشهيد هاني لاشين" الثانوية بنين التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية للتحقيق بسبب عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب أثناء امتحانات العملي. 

كانت مدرسة الشهيد هانى لاشين الثانوية بنين التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية قد شهدت تكدسا وتزاحم الطلاب، اليوم، خلال امتحان العملى دون الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدرسة. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب ومن يثبت مخالفتة للإجراءات الاحترازية سيتم إحالتة للتحقيق العاجل.

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