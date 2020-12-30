أطباء: الفحص الجيني للأحماض النووية طريقة كشف المصاب بسلالة كورونا

تزايد مستمر في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، خاصة وبعد ظهور السلالة الجديدة الأكثر انتشارًا والمتحورة من فيروس «كوفيد 19»، حيث بدأ الإعلان عنها في بريطانيا، ومنها بدأت في الانتشار والتوغل في عدد من الدول منها نيجيريا وجنوب اأفريقيا ومؤخرا لبنان.

ظهور حالات جديدة من الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أصيب العالم بحالة من القلق والإحباط، بعد حالة من الطمأنينة التي كانت مسيطرة على الأجواء؛ نتيجة إنتاج أكثر من لقاح بنسب فعالية عالية ضد الفيروس.

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن الكشف عن إصابة الأشخاص بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، يكون من خلال تحليل PCR الطبيعي، وبعد ذلك يتم عمل دراسة جينية في معامل متخصصة لجزء معين من نفس مسحة الشخص المصاب يتحدد من خلالها نوع السلالة المُصاب بها الشخص.

وأضاف «عز العرب» لـ «الوطن»، أن تلك الدراسة تتم في معامل متخصصة بإمكانيات وأجهزة معينة، لمعرفة التركيب الجيني للفيروس المستجد، ومن خلال الأحماض النووية به يتم التعرف على تركيبه، وذلك عن طريق الفروقات والاختلافات المتواجدة بالحمض النووي، وبذلك تم تحديد نوع السلالة.

وأشار استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أن تلك الدراسات يتم تنفيذها في مصر أيضًا في المركز القومي للبحوث والمراكز المتخصصة، لافتًا إلى أنه إجراء غير روتيني، ولذلك يجب أن تبدأ المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان بالفحص الدوري، لمعرفة السلالات الموجودة في مصر، حيث أُشيع أنها 3 سلالات جديدة من إجمالي 7 متواجدين في العالم أجمع.

أستاذ مناعة: الدراسات على السلالة الجديدة تكون بعد إجراء PCR

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الدراسات الجينية للسلالات الجديدة للشخص المُصاب بالفيروس المستجد تكون بعد المسحة العادية PCR، وذلك عن طريق فحص جينات الفيروس المتواجد في الشخص المصاب، وذكر، أنها فحوصات تجريبية في معامل خاصة، لتحديد هوية ونوع السلالة، لافتًا إلى أنها يتم دراساتها في مصر حاليًا على المصابين.