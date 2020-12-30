محلية مغاغة تزيل تعديات حول النصب التذكاري لعميد الأدب العربي

صورة مشينة ظهرت بمحيط النصب التذكاري لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، بمسقط رأسه في مدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا، فضلا عن وجود حمير مقيدة بالسور الحديدي الملتف بالميدان الذي تحول إلى "إسطبل للحيوانات" تصطف فيه عربات الكارو، الأمر الذي آثار حفيظة المارة خاصة وأن الميدان يمثل بالنسبة لهم قيمة كبيرة لأنه لأحد أبرز الشخصيات التي أثرت في الحركة الأدبية العربية الحديثة.

المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، تدخل فور ملاحظة هذا الوضع، إذ كلف محمد عيد بيومي، مساعد رئيس المركز، ومحمد رياض مدير الإشغالات، برفع التعديات بالطريق والمخلفات أمام مسجد أبو العلا وحول محيط النصب التذكاري لعميد الأدب العربي طه حسين، مؤكدا أن ما تم رصده من مخالفات، جري إزالتها فورا، وسيتم إتخاذ الإجراء القانوني السليم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، متعهدا بالمتابعة المستمرة والرصد للحفاظ علي الشكل والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، منوها علي ضرورة نشر قيم الوعي.

وقال مسؤول بمحلية مغاغة، إن هناك دراسة لتقنين أوضاع وسائل النقل البدائية، وإنهاء ظاهرة إلقاء القمامة بشكل عشوائي، مما يعوق منظومة النظافة ويزيد العبء على العاملين بها.

وأضاف أن الوحدة المحلية بدأت حملة لتطهير وتعقيم شوارع المدينة، ضمن إجراءات مواجهة إنتشار فيروس كوفيد _ ١٩ والحد من آثاره، إذ جري تعقيم أماكن تجمع المواطنين بالمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البربد ومجلس المدينة وماكينات ATM والسنترال ومحطة السكة الحديد.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين والمترددين على أماكن تقديم الخدمات بالمدينة بإتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر ومراعاة قواعد التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء بفرض غرامة فورية ٥٠ جنيها لمن لا يرتديها، فكل هذه الإجراءات من شأنها أن تضمن سلامة الجميع وتحد من إنتشار الفيروس.