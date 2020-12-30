محور ترعة الزمر.. اختصار زمن الرحلات بين القاهرة والجيزة

مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية التى تنفذ بواسطة وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزى للتعمير ( جهاز تعمير القاهرة الكبرى) ويتم التنفيذ بواسطة شركات وطنية متخصصة فى هذا المجال.

مسارات المشروع

يبدأ مسار المشروع بالربط مع الطريق الدائري جنوباً "دائرى المنيب" وحتى الربط مع محور تحيا مصر شمالاً بطول 15 كم يتخللهم 8 كم كباري منها 3,65 كم كبارى دورين بخلاف المطالع والمنازل وباقى المسار سطحى وعرض المحور (30-65,5) متر شامل طرق الخدمة ويربط المحور المحاور العرضية الرئيسية ( القوس الشمالى للطريق الدائرى " دائرى الوراق" - محور26 يوليو – شارع جامعة الدول العربية – محور صفط اللبن – شارع فيصل – شارع الهرم - شارع خاتم المرسلين – كوبرى العمرانية ).

إنشاء محور حر اتجاهين

يتضمن المشروع إنشاء محور حر إتجاهين بعرض ( 3 – 4 ) حارة مرورية فى كل اتجاه طبقا لنتائج الدراسة المرورية بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع وبعرض (2 - 3)حارة مرورية فى كل اتجاه طبقا للمتاح

تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى

كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى ومحور تحيا مصر والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.يُعد المشروع أحد مشروعات الطرق القومية

إنسيابية بالحركة المرورية

ويشكل محور طولي جديد بمحافظة الجيزة ويرتبط بالطريق الدائرى حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما سيحققه من تطور ملحوظ فى إنسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة و لكن لإقليم القاهرة الكبرى.

تم استغلال المسار السابق لترعة الزمر للربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى وطريق الصعيد جنوبا والقوس الشمالى للطريق الدائرى ومحور روض الفرج شمالا لنقل الحركة المرورية المتبادلة بين جنوب الجيزة وشمال الجيزة دون الدخول لمدينة الجيزة .

ربط المحاور العرضية والرئيسية بمحافظة الجيزة

تم ربط المحاور العرضية والرئيسية بمحافظة الجيزة ربط مباشر وغير مباشر ( الطريق الدائرى – محور تحيا مصر- محور 26 يوليو – امتداد جامعة الدول العربية ”كوبرى ناهيا“ - محور صفط اللبن كوبرى -شوارع فيصل والهرم وخاتم المرسلين والثلاثينى ومستشفى الصدر ) .

يقلل زمن الرحلات وأزمنة التأخير للحركة المرورية

يعمل المشروع على إعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الإختناقات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، ويوفر المحور مداخل جديدة لمدينة الجيزة التى تعانى من محدودية مداخل الربط مع محافظة القاهرة مما يقلل زمن الرحلات وأزمنة التأخير للحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة.

يوفر المحور نصف مسافة الرحلة

يُشكل المحور استكمال الطريق الدائرى حول محافظة القاهرة، ويوفر المحور نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى ويختصر زمن الرحلات داخل محافظة الجيزة علاوة على توفير استهلاك الوقود وتقليل التلوث.