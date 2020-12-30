500 طالب بلا إجراءات وتباعد داخل مركزين دروس خصوصية في الإسكندرية

500 طالب يجلسون بجوار بعضهم البعض في مركزين للدروس الخصوصية في الإسكندرية، دون أى إلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها وشدد عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لضمان عدم تعريض حياه الطلاب لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩

وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قاد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملة مسائية مكبرة بنطاق حي شرق، بحضور محارب هيلع رئيس الحي، وذلك لمتابعة إلتزام المحال بمواعيد الغلق وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

وشددا السكرتير العام والسكرتير المساعد علي جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية، والتطبيق الفوري لجميع الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين، مؤكدين حرص الدولة علي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس حي شرق أن الحملة أسفرت عن غلق عدد ٢ مركز تعليمي بمنطقة سموحة لعدم إلتزامهما بالإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة.

وأشار ألى أن أحد المراكز التعليمية كان بها أكثر من 200طالب بدون أي اتباع للإجراءات الإحترازية والإلتزام بالتباعد الاجتماعي أو إرتداء الكمامات، والمركز الآخر كان بداخله أكثر من 300 طالب في مختلف المراحل التعليمية أيضا بدون اتخاذ او اتباع أيًا من الإجراءات الإحترازية، مؤكدا أنه تم تنفيذ قرار الغلق الفوري وإخراج الطلاب بشكل آمن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة.

وأغلقت الحملة إحدى الكافتيريات الكائنة شارع المشير في سيدي جابر لإدارتها بدون ترخيص وعدم إلتزامها بالإجراءات الإحترازية، وكذلك وجهت الحملة الإنذارات لعدد من المطاعم والكافتيريات بشارع آلبرت الأول والتشديد على إلتزامها بالإجراءات الإحترازية والإهتمام بالحالة العامة للنظافة وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.