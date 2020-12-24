حملة لإزالة الإشغالات و غلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز و مدينة دمياط، برئاسة المحاسب حازم حواس، حملة إشغالات مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات بشوارع "الشرباصي والتجاري وسوق السمك والعطارين" لتحقيق الانضباط للشارع أسفرت عن رفع الإشغالات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية منعا للتجمعات حيث تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب، أسفرت عن غلق عدد من المراكز بمناطق مختلفة .

يأتي ذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لغلق اي مراكز حفاظا على الطلبه وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.