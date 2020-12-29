لمواجهة كورونا.. حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة دمياط برئاسة المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة، حملة موسعة، اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وغلق مراكز الدروس فضلا عن إزالة التعديات بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

وأسفرت الحملة عن غلق عددا من مراكز الدروس الخصوصية لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدوله لمكافحة فيروس كورونا المستجد وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت مراكز الدروس الخصوصية التي جرى غلقها، مركزًا بميدان سرور، وآخر بمنطقة "وزير ونافع" كما مرت الحملة على المقاهي والمطاعم للتأكد من اتخاذ كافه التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

في السياق ذاته أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تنفيذ اللجنة الدائمة قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير.

حيث قامت بشن حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق 18 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة التي تعمل بدون ترخيص وتم تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق جاء بناء على مخالفة القوانين واللوائح المنظمة ومنعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم ،محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز.مضيفا أن من يقوم بفض الجمع ( الشمع ) الأحمر سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العامة.