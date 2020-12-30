محافظ شمال سيناء: توجيهات رئاسية بإنهاء مشروعات التنمية

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاسراع في مشروعات التنمية وتكملة المشروعات المتوقفة والعمل على تيسير الحلول وحل جميع المشكلات المتعلقة بمواطنى سيناء .

وأضاف "المحافظ" أن الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة تحدث على أرض سيناء موصيا بحل المعوقات بشكل جذرى وإظهار التنمية الحقيقية المستهدفة فى وسط وشمال سيناء.

وفى سياق آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اجتماعا مع نواب محافظة شمال سيناء، للوقوف على جميع المشكلات وحلها، وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن شمال سيناء بدائرة العريش ، أنه تم تقديم عدد من الطلبات الهامة التي تخص المواطنين، وتضمنت ضرورة أعفاء الأهالي من مصاريف توصيل عدادات المياه الكودية الجديدة، كما تم طلب إعفاء أهل سيناء من الرسوم وتخفيف تسهيل الإجراءات الخاصة بموضوع تقنين العقارات.

من جهة أخرى، منعت مديريات التربية والتعليم والإسكان ومجالس المدن والهيئات الحكومية بشمال سيناء المواطنين من دخول المنشاأت بدون أرتداء الكمامة وإتخاذ جميع التعليمات الاحترازية، فضلا عن تعقيم المنشآت بعد الحذيرات شديدة اللهجة التى أطلقها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمعاقبة المقصرين من الموظفين والآهالى الذين لا يرتدون الكمامات والتوجيهات الآحترازية بأنه سوف يكون هناك غرامات على المخالفين وأغلاق منشات غير ملتزمة ومحاسبة مواطنين مخالفين .