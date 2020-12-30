كيا K5 وسورينتو تفوزان بجوائز التصميم الجيد لعام 2020

حصلت كيا موتورز على جائزتي تصميم مرموقتين لأحدث موديلاتها؛ إذ فاز الجيل الثالث الجديد من كيا طراز K5 سيدان، والرابع من كيا سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، بجوائز في فئة النقل، ضمن جوائز التصميم الجيد السنوية.

هذا هو الأحدث في سلسلة جوائز التصميم لكيا في السنوات الأخيرة؛ إذ حصلت الأجيال السابقة من كل من سورينتو وK5 أيضا على جوائز GOOD DESIGN في عام 2015، وكذلك العديد من الموديلات الأخرى في تشكيلة كيا، بما في ذلك تيلورايد وسول.

K5 من الجيل الثالث من كيا هي واحدة من أقوى سيارات السيدان متوسطة الحجم حتى الآن؛ إذ تقدم للسائقين بديلا ملهما ومليئا بالتكنولوجيا عن المنافسين التقليديين.

ويتميز تصميمها الخارجي بشبكة كيا المميزة «أنف النمر»، وأضواء القيادة النهارية «ضربات القلب»، في حين ينقل تصميمها الداخلي مظهرا مستقبليا وعالي التقنية، مدعوما بمجموعة العدادات الرقمية مقاس 12 بوصة.

وتعيد كيا سورينتو الجديدة كليا تعريف التصميم الناجح للأجيال السابقة من سيارات الدفع الرباعي، مع دمج عناصر التصميم الجديدة الأنيقة والمتطورة، مع خطوط أكثر حدة وتفاصيل عالية التقنية، ونسبًا خارجية طويلة.

كما أن الشبك الأمامي ذو شكل «أنف النمر»، الذي يعرض شكلا أوسع، يلتف عضويا حول المصابيح الأمامية المدمجة على كل جانب، يمنح الطراز الجديد حضورا واثقا وناضجا.

وفي الداخل، تقدم مقصورتها الجذابة أيضًا موادا عالية الجودة وتقنيات معلومات وترفيه متطورة وتصميم جديد مذهل.

واحتفالا بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيسه، يعد برنامج جوائز التصميم الجيد أحد أقدم مسابقات التصميم في العالم، وفي كل عام يختار البرنامج قائمة من المنتجات وقادة الصناعة في التصميم والتصنيع، التي حددت اتجاهات جديدة للابتكار للمنتجات التنافسية في السوق العالمية.