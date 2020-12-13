كيا "سيلتوس" تفوز بجائزتي دليل المستهلك لعام 2021

جرى اختيار سيارة كيا سيلتوس، للفوز في فئتين من جوائز أفضل شراء لعام 2021، من مجلة "كيلي بلو بوك" (دليل المستهلك)، وحصلت على المركز الأول في فئتي أفضل طراز جديد، وسيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كيا موتورز" بأمريكا الشمالية شون يون: "تحظى جوائز Kelley Blue Book Best Buy بتقدير كبير بين المستهلكين والصناع، ونحن فخورون للغاية بإدراجنا مرة أخرى، ونحن أيضاً فخورون بأن الخبراء في مجلة "كيلي بلو بوك".

وتحظى تيلورايد، بشعبية كبيرة وناجحة، وتكمل سيارة سيلتوس 2021، مجموعة سيارات كيا الرياضية متعددة الاستخدامات القوية، وتتأرجح بين سول وسبورتاج، مع المقصورة المريحة والمتميزة بالتكنولوجيا، والاختيار من محركين جرى اختبارهما جيدًا، ونظام الدفع الرباعي المتوفر، وتعتبر سيلتوس، منافسًا حقيقيًا في واحدة من أسرع القطاعات نموًا في الصناعة.

وقال مدير التحرير في مجلة Kelley Blue Book جيسون آلان: "عندما يتعلق الأمر بالمساحة والأناقة والمضمون، فإن كيا سيلتوس 2021، هي الحزمة الكاملة، مما يجعلها المعيار الجيد في فئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم، وأفضل طراز جديد لهذا العام، إنها تسير على خطى شقيقتها Telluride، التي كانت أفضل اختيار العام الماضي".

وأضاف: "لاختيار الفائزين بجوائز Best Buy ، قامت Kelley Blue Book بتقييم أكثر من 300 طراز جديد متاح لعام 2021، مع التركيز بشكل خاص على أفضل مزيج من الجودة والسلامة والراحة وديناميكيات القيادة والاعتمادية وتكاليف الملكية المنخفضة والقدرة على تحمل التكاليف".

وتابع: "كجزء من عملية اتخاذ القرار، يقوم خبراء Kelley Blue Book أيضًا بتحليل مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالمركبة، بما في ذلك تسعير السيارة، وبيانات تكلفة الامتلاك لمدة 5 سنوات، ومراجعات العملاء وتقييماتهم، ومعلومات مبيعات السيارات".

وتوفر هذه الجوائز المرموقة خدمة مفيدة من خلال السماح للمتسوقين بتضييق قائمة الاعتبارات الخاصة بالسيارات الجديدة وشراء سيارة جديدة بثقة.