برلمانية تتبرع بكمامات لعمال النظافة وبدل واقية لمستشفيات الفيوم

تبرعت الدكتورة مرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن مقعد المرأة في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، بألف كمامة قماشية للاستخدام أكثر من مرة لعمال النظافة بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى 70 بدلة واقية يعاد تعقيمها لمستشفيات إطسا وابشواي.

ودشنت عضو مجلس النواب، مبادرة لمساعدة مرضى الكورونا بالعزل المنزلي، حيث كوّنت فريقًا يضم عدد كبيرا من الشباب المتطوعين لخدمة مرضى كوفيد 19 المستجد في جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى شن حملات توعوية في القرى والمراكز حول طرق الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب إتخاذها لمنع انتشار العدوى.

واجتمعت "عبد العظيم" مع منسقي مراكز وبندر الفيوم بحملة متطوعين "الكورونا" من غير الأطباء وقد اتفقت المجموعة على تقديم مختلف سبل الدعم لأبناء محافظة الفيوم المصابين بكورونا والمتواجدين في العزل المنزلي من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير بعض المستلزمات الوقائية لعمال النظافة والمحتاجين.

وقالت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أنّ الفريق كان يعمل خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس "كورونا" ولكن بسبب انحسار المصابين تلاشى الفريق وانسحب عدد من أعضاء الفريق، موضحةً أنّها قامت بإتشكيل الفريق مرة أخرى مع تصاعد أعداد المصابين بكورونا.

وأضافت أنّها اتفقت مع الفريق على استمرار متابعة ورعاية حالات العزل المنزلي بالتنسيق مع مديرية الصحة، عبر توفير أسطوانات الأكسجين للحالات التي تحتاج اسطوانات أكسجين، فضلًا عن توزيع أجهزة قياس الأكسجين على المتطوعين للقياس الدوري للأكسجين بالدم للحالات الأكثر تضررًا من الفيروس.

وكشفت عضو مجلس النواب أنها اتفقت مع أحد معامل التحاليل بالإضافة إلى مركز أشعة، لعمل الأشعة والتحاليل للحالات المشتبه بها بنسبة خصم 50٪.

وبيّنت أنّها وفرت عدد كبير من البروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة للحالات الأكثر إحتياجًا، لافتةً إلى أنّه تم توفير وجبات مطهية وجاهزة للحالات المعزولة الأكثر إحتياجًا.