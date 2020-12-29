قصر قداسات رأس السنة وعيد الميلاد على القساوسة بكنائس الفيوم

أصدر الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، عدة قرارات، اليوم الثلاثاء، حول ترتيب قداسات رأس السنة الميلادية الجديدة وعيدي الميلاد المجيد والغطاس، في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقرر مطران الفيوم قصر حضور هذه المناسبات، التي من المقرر أن تُقام خلال الأسابيع المقبلة، على القساوسة والقمامصة فقط، دون حضور أي شخص من المصلين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الأنبا إبرام إلى أنّه سيتم قصر قداسات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، على الآباء الكهنة فقط، وبدون حضور الشمامسة أو المصلين، وإلغاء قداس صباح الجمعة المقبل.

ولفت مطران الفيوم إلى أنّه سيستقبل التهنئة بعيد الميلاد المجيد من خلال الاتصالات التليفونية، أو من خلال الرسائل، موجهاً الكنائس الإيبارشية بالاعتذار عن استقبال المهنئين، سواء مساء أو صباح أيام الأعياد.

كما شدد الأنبا إبرام على ضرورة غلق المدافن للزيارات المعتادة في هذه الفترة من قبل الأقباط لذويهم المتوفين، ما عدا حالات الدفن للمتوفين خلال هذه الفترة، مع الاستمرار في صلاة القداسات يومي الأحد والجمعة، بحضور الآباء الكهنة فقط، وبدون حضور شمامسة أو مصلين، ابتداءً من الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.

واعتذرت إيبارشية الفيوم للمصلين الأقباط الحاجزين يومي الجمعة والأحد المقبلين، عن حضور القداسات، بسبب هذه الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبه، قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد، كما أمر بغلق دور المناسبات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشدد الأنصاري على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وتفعيل الغرامات التي قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.