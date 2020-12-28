محافظ الفيوم يوجه بإنهاء تطوير موقف بني سويف خلال 4 شهور

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم - بني سويف"، للانتهاء من كافة الأعمال في غضون 4 أشهر من الآن، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الفيوم أنّ الهدف من التطوير هو الوصول بموقف السيارات، الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير، تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة، لتصل إلى 17 رصيفاً، وكذلك رفع كفاءة التند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إلكترونياً.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنّ مخطط تطوير الموقف، يشمل أيضاً وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإلكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع مدخلين و3 مخارج.

وأشار إلى أنّه تم تفعيل آليات الدفع الإلكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.

على جانب آخر، أعلنت المحافظة عن رفع 30 طناً من القمامة والأتربة ومخلفات الهدم بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة من الأول حتى 20 ديسمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الهدم بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قامت برفع 8400 طن قمامة ومخلفات بناء، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برفع 6511 طن قمامة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية من رفع 2100 طن قمامة وأتربة ومخلفات هدم، خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الحملات المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا قد أسفرت عن رفع 6650 طن قمامة ومخلفات بناء، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برفع 5250 طن، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق برفع 1298 طناً من القمامة والمخلفات خلال ذات الفترة.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أن الحملات المكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات تسير جنباً إلى جنب مع حملات رفع الإشغالات ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وغرس الأشجار وتطوير الشوارع والميادين بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بجميع المراكز والقرى.