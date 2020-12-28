محافظ الفيوم يوجه بإنهاء تطوير موقف بني سويف خلال 4 شهور
كتب:
أسماء أبو السعود
09:07 م | الإثنين 28 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم: استمرار أعمال تطوير موقف سيارات الفيوم / بنى سويف
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم - بني سويف"، للانتهاء من كافة الأعمال في غضون 4 أشهر من الآن، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.
وأوضح محافظ الفيوم أنّ الهدف من التطوير هو الوصول بموقف السيارات، الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير، تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة، لتصل إلى 17 رصيفاً، وكذلك رفع كفاءة التند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إلكترونياً.
ولفت محافظ الفيوم إلى أنّ مخطط تطوير الموقف، يشمل أيضاً وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإلكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع مدخلين و3 مخارج.
وأشار إلى أنّه تم تفعيل آليات الدفع الإلكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.
على جانب آخر، أعلنت المحافظة عن رفع 30 طناً من القمامة والأتربة ومخلفات الهدم بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة من الأول حتى 20 ديسمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الهدم بجميع مراكز وقرى المحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قامت برفع 8400 طن قمامة ومخلفات بناء، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برفع 6511 طن قمامة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية من رفع 2100 طن قمامة وأتربة ومخلفات هدم، خلال تلك الفترة.
وأضاف أن الحملات المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا قد أسفرت عن رفع 6650 طن قمامة ومخلفات بناء، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برفع 5250 طن، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق برفع 1298 طناً من القمامة والمخلفات خلال ذات الفترة.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أن الحملات المكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات تسير جنباً إلى جنب مع حملات رفع الإشغالات ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وغرس الأشجار وتطوير الشوارع والميادين بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بجميع المراكز والقرى.