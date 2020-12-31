تفاصيل 5 مليارات جنيه منحتها الدولة لـ «ذوي الهمم»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مركز التوجيه النفسى، يقوم بإجراء الاختبارات والفحوص النفسية لحالات الإعاقة الذهنية، لافتا إلى أنه يستقبل الحالات التي ترد إلى المركز من تلقاء نفسها والمحولة من مؤسسات التأهيل المختلفة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن، أنه تم تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه، إلى جانب إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة.

إجرءات الحصول على الخدمة

حددت وزارة التضامن الاجتماعى، إجراءات الحصول على الخدمة كالتالى:

- يتقدم ولى أمر الطفل بطلب بالخدمة المطلوبة، مرفقا بها شهادة تأهيل، وبطاقة إثبات شخصية معاق.

- يتم إجراء الفحص الطبى الشامل للطفل.

- يقوم الأخصائى النفسى بإجراء اختبار الذكاء لتحديد القدرات المتبقية لدى الطفل.

- يقوم الأخصائى الاجتماعى بإجراء البحث الاجتماعى الذى يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة.

- يوضح المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

تحويل الحالة للمركز المصرى للتقويم المهنى لإجراء الاختبار المهنى

- فى حالة شهادة التأهيل يتم تحويل الحالة للمركز المصرى للتقويم المهنى لإجراء الاختبار المهنى على المهنة التى تم التدريب عليها، أو التى لديه معرفة مسبقة بها أو المهنة المناسبة له.

- يتم تحويل الملف الخاص بالطفل بكل التقارير الفنية إلى لجنة فحص طالبي التأهيل لاقرار الخدمة التأهيلية المطلوبة.

قبول ذوى الإعاقة الذهنية بفئاتهم المختلفة منذ الميلاد

وتقبل وزارة التضامن الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية، بفئاتهم المختلفة منذ الميلاد، حيث يقوم المركز بتقديم خدمات كثيرة كالتالى:

- بطاقة تحقيق شخصية معاق.

- يلحق المركز ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤسسات التثقيف الفكري.

تدريب الأخصائيين النفسيين العاملين في هيئات التأهيل على اختبارات الذكاء

- تدريب الأخصائيين النفسيين العاملين في هيئات التأهيل المختلفة، على تطبيق اختبارات الذكاء المختلفة، وكتابة التقارير النفسية.

- يمنحه شهادات تأهيل .

- يقوم بتوجيه الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة إلى جهات متخصصة للحصول على الخدمة المناسبة.

- وضع وتنفيذ البرامج التأهيلية.

- إعداد الخطة التأهيلية المناسبة لكل حالة بناء على التقييم المسبق لقدرات المعاق.

- تدريب العاملين بالمؤسسات التأهيلية على كيفية التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية .

- وضع خطط التأهيل الفردية للحالات بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

- يتابع ويقيم الخدمات النفسية والتأهيلية بمؤسسات التثقيف الفكري.