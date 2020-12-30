عمرو سلامة: «فقدنا 3 من كبار نجوم الفن.. مهنة تقصر العمر»

عبر المخرج عمرو سلامة، عن حزنه بسبب رحيل 3 من كبار المهنة على مدار العام ونصف الماضيين.

وكتب «سلامة» عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «فقدنا على مدار السنة ونص اللي فاتوا ثلاث مخرجين مهمين، والثلاثة كانوا معروفين بأن قلبهم كان على شغلهم، أسامة فوزي من مصر .. شوقي الماچرى من تونس .. حاتم علي من سوريا».

وأضاف المخرج عمرو سلامة: «الملفت فى وفاة 3 أن قلوبهم لم تتحمل وتوفوا قبل أن يصلوا سن الستين مباشرة، وإختتم قائلا: «مهنة تقصر العمر.. ربنا يرحمهم ويصبر أحبائهم».

المخرج السورى حاتم على

وكان قد رحل عن عالمنا المخرج السورى حاتم على أمس بأحد الفنادق بالقاهرة،، وأثر رحيله علي عدد كبير من نجوم الفن الذين عبروا عن حزنهم الشديد، ومن المقرر دفن جثمان المخرج الراحل غدا الخميس بالعاصمة السورية دمشق.

المخرج التونسي شوقي الماجري

كما غيب الموت المخرج التونسي شوقي الماجري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة يوم 10 أكتوبر 2019، والتي تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات ليتم إعلان وفاته، وكان يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد، وتم التواصل مع السفارة التونسية بمصر من أجل نقل الجثمان ودفنه بتونس.

المخرج المصري أسامة فوزي

كما توفى المخرج المصري أسامة فوزي عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وكان «فوزي» قد تخرج في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما في عام 1984، وعمل كمساعد مخرج لفترة طويلة منذ عام 1978، مع عدد كبير من المخرجين منهم حسين كمال ونيازي مصطفى وبركات وأشرف فهمي.

ثم انقطع لفترة قبل أن يعود للعمل مع المخرج شريف عرفة في فيلم «الأقزام قادمون» ثم توقف فترة أخرى وعاد مرة أخرى للعمل مع المخرج يسري نصر الله في فيلمه «مرسيدس»، ومع رضوان الكاشف في «ليه يا بنفسج».