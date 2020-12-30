فض سوق السمك ببسيون في الغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية في مجلس مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، من فض سوق " السمك" بالمدينة، اليوم الأربعاء، لمخالفة قرار المحافظ بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر، للحماية من فيروس كورونا .

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مركز بسيون، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة فى المنطقة فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الغربية، أنه لاتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال فى تطبيق القرارات سيتم إحالته للتحقيق.