وفاة إخصائية اجتماعية بمدرسة إبتدائي في العريش بعد إصابتها بكورونا

توفيت إخصائية اجتماعية بإحدى مدارس شمال سيناء، اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورنا المستجد كوفيد 19.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم أن "رشا فكري" الإخصائية الإجتماعية بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات، توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا وحجزها بمستشفى العريش العام.

ونعت مديرية التربية والتعليم "فكري" مؤكدة أن المديرية سوف تقوم بواجبها تجاه أسرة الفقيدة من خلال إنهاء الإجراءات القانونية التى تتيح لأسرتها الحصول على جميع مستحقاتها بشكل عاجل.

وطالب حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء المدارس بارتداء الكمامة والرش والتعقيم اليومى وعدم المصافحة والجلوس فى الأماكن المزدحمة وعملية التباعد بين الجميع، وشدد على مديرى المدارس الإبلاغ فورا عن الحالات المشتبه في إصابتها .