الزراعة: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور والموالح والفراولة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن المواطن المصري طوال أزمة فيروس كورونا لم يشعر بأي نقص في السلع الغذائية، خاصة وأن هناك دول فرغت أسواقها بسبب الجائحة.

وأكد فهيم، خلال حديثه مع جاكلين ماهر مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر خلال الأزمة استطاعت غزو سوق اليابان وهو سوق يتعامل مع محصول الموالح الذي يعد أكبر محصول تصديري في مصر ويتجاوز في بعض السنوات مليون و700 ألف طن.

مصر الأولى في إنتاج التمور والموالح والفراولة

وأوضح أن مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، بعد تخطيها وتفوقها على تركيا وأسبانيا ودول حوض البحر المتوسط المتخصصة في إنتاج الموالح والبرتقال.

وأضاف فهيم أن مصر خلال العام الماضي استطاعت الحصول على المرتبة الأولى في العالم في تصدير الفراولة وإنتاج التمور، مشددا على أن التصدير يحتاج لجهد وهو ما يهتم به وزير الزراعة ويضع استراتيجية لتنمية قطاع التمور وتصدير على الأقل 10% من الإنتاج وعدم الاكتفاء بالكميات المتواجدة حاليا.

وتابع أن تنمية قطاعات وزارة الزراعة يفتح أسواق كثيرة لاستيعاب الانتاج الزراعي الذي يتسع كل عام عن الأخر بسبب التوسع الأفقي في مساحات كبيرة معظمها موجه للتصدير.