عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «عام الجائحة.. كيف أربك كورونا نمط الحياة في 2020».

الكمامة والإجراءات الإحترازية أسلوب حياة في 2020

وجاء في التقرير، أنَّ جائحة فيروس كورونا أربكت نمط الحياة اليومية على نحو لا يحدث عادة ف الكمامة على الوجه أصبحت أسلوب حياة والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي هي سمة التعايش في 2020 مع الاعتماد على التواصل الافتراضي التكنولوجي لإنجاز الأعمال.

توقعاتبزيادة استخدام التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة

وأضاف التقرير، أنَّ 2020 كان عامًا استثنائيًا في كل شيء حتي أصبح الـvideo call وسيلة للقاء من تحب خلال عصر المكوث في المنزل وخاصة في فترات العزل المنزلي والحظر، وأصبحت مكالمات الـvideo أمرًا لا غنى عنه في الدراسة والأعمال، ومن المتوقع أن يزيد الاعتماد على التكنولوجيا في اللقاءات بين الأصدقاء والعائلة وحتى اللقاءات الرسمية خلال الفترة المقبلة مع تزايد حجم تفشي جائحة الفيروس التاجي.

أصبح غريبا أن تري شخص في هذا العام لا يرتدي كمامة

وتابع التقرير، أنَّه لم يكن الناس من قبل يرتدون الكمامات واعتدنا فقط على رؤية أفراد الطاقم الطبي يرتدونها في أوقات محددة، لكن في 2020 أصبح من الغريب أن ترى شخصا لا يرتدي قناع الوجه بل إن الكثيرين بدأوا في تصميم أشكال مختلفة للكمامات للتوافق مع الأزياء المختلفة.

زيادة اللجوء إلى التعليم أونلاين الفترة الماضية

وأشار التقرير، إلى أنَّه قديما كانت تبدو فكرة العمل من المنزل بعيدة ومستحيلة إلا أنه وبسبب جائحة الفيروس لجأت العديد من المؤسسات إلى إتاحة الفرصة لموظفيها للعمل من المنزل للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس، كما زاد في الفترة الماضية اللجوء إلى التعليم أونلاين والدراسة عن بعد لحماية الطلاب وأسرهم من الإصابة بالفيروس الذي حصد أرواح الكثيرين حول العالم.