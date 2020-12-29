قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا.. بيان مهم للصحة بعد قليل

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن مستجدات فيروس كورونا، مؤكدة أن البيان اليومي لأعداد مصابي الفيروس مستمر في التزايد، وسنكسر حاجز الـ1500 إصابة، وكذلك هناك زيادة في الوفيات.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاع في عدد الوفيات، ونلاحظه جميعا، ومعظم هذه الحالات هي من أصحاب الأمراض المزمنة، مرجعا الارتفاع إلى الخوف من الذهاب إلى مستشفيات العزل.

وأكد المصدر، أن وزارة الصحة والسكان، خصصت ممرات آمنة لكل المواطنين في مستشفيات العزل، حتى لا يتم الاختلاط بالحالات الإيجابية للفيروس، مشيرا إلى توجيه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة التزام جميع الفرق الطبية بتطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا داخل المستشفيات، كما وجهت أعضاء اللجنة العلمية بالمرور الميداني على المستشفيات بشكل دوري، لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة.

وتتابع الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم واتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وقال الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.