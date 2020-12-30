«العليا للفيروسات»: أي تحور كبير في فيروس كورونا سيؤثر على اللقاحات

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أي تحور جيني كبير لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، سيؤدي إلى ضرورة التغيير في خواص اللقاحات المنتجة له، سواء كان اللقاح الصيني أو الروسي أو لقاح فايزر أو مودرينا، أو حتى لقاح المنتجة من قبل شركة أسترا زينكا إكسفورد البريطانية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما يحدث حالياً من تحور لفيروس كورونا وظهور عدد من السلالات الجديدة له، لا يؤثر على اللقاحات المنتجة، مشيراً إلى أنه ليس تحورا كبيرا، وأن جميع اللقاحات المعلن عنها حتى الآن لايوجد تأثير حتى الآن على جودتها بسبب التغير الموجود الفترة الحالية، مؤكداً أن السلالات الموجودة حاليا حتى الآن لم تؤثر نتائجها على فعالية اللقاحات.

العليا للفيروسات: يجب الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا

وناشد وزير الصحة الأسبق، المواطنين الفترة الحالية والمقبلة بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة من حيث تحقيق التباعد الجسدي في الماكن المزدحمة، وكذلك ارتداء الكمامة فترة التواجد خارج المنزل، بالإضافة إلى عدم لمس الأيدي بالماء تجاه العينين أو الأنف أو الفم، وكذلك العمل على استخدام المطهرات والتعقيم الدوري للأيدي وغسلها بالماء والصابون.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالإكثار من أكل الخضروات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، وكذلك الإكثار من المشروبات الساخنة والدافئة وعدم استخدام أي أدوات للاستعمال الشخصي خارج المنزل، والاعتماد على التعامل بالأدوات المخصصة للاستخدام مرة واحدة كالشوك والسكاكين والمعالق والأكواب.

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن هناك تنسيقا تاما يتم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة المصرية، بشأن وضع البروتوكولات العلاجية والتحديث الدوري الخاص بها بما يتماشى مع حالة كل مريض.