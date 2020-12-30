المحرصاوي: مرصد الأزهر يرد على التطرف بـ14 لغة

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الشكر للكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس شبكة dmc، عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة على جهودهما في التصدي الإعلامي للفكر المتطرف.

وقال المحرصاوي في كلمته بورشة عمل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف إن الأزهر لديه ما يزيد عن 33 ألف وافد حول العالم، وهم رسل الوسطية والسلام ومواجهة التطرف، ويعمل الأزهر الشريف من خلال منابره المختلفة على تزويد هؤلاء الوافدين بكل السبل الممكنة لتحقيق تلك الرسائل الهامة، ومن ضمن ذلك كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والدور في التصدي لتلك الجماعات في هذا المجال.

حروب الجيل الرابع

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن ورشة عمل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تأتي ضمن توجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالاهتمام بأبناء ليبيا وتدريب لمواجهة التطرف، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مواقع تدمير الاجتماعي لأنها وسائل للإساءة للرموز والمؤسسات وتقوم مليشيات متعددة بحروب الجيل الرابع، ومحاولة هدم الدولة.

الرد على التطرف

وأضاف أن الأزهر كان سباق لمواجهة تلك الأمور فأنشأ المرصد الإلكتروني العالمي لمواجهة كل دعوات العنف والتطرف والرد عليها وترجمتها إلى 14 لغة وبثها للعالم لمواجهة العنف الإلكتروني الذي تدعو له الجماعات الإرهابية، فتلك الجماعات تسعى للي عنق الأحاديث والمفاهيم الدينية لاستقطاب الشباب من داخل وخارج مصر، لذلك يسعى الأزهر الشريف من خلال منابره المختلفة لتوضيح المفاهيم، فلم يكن الإسلام داعيا إلى الحرب والتطرق بل الإسلام مشتق من السلام والرحمة للعالمين، فقال الله تعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، مطالبًا بضرورة الاستعانة بالمتخصصين مثل «مسلم» و«علم الدين»، لمواجهة أدوات التدمير الاجتماعي، ومساندة المؤسسات السياسية والاجتماعية لتنفيذ تلك الأمور، مطالبا أئمة ليبيا للعمل على عودة ليبيا دولة قوية فتية، مختتما كلمته بقوله: «سعداء بوجودكم في بلدكم الأول مكرر مصر».