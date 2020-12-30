محمود مسلم في ضيافة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بعد قليل

تستضيف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس شبكة dmc، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، للمشاركة في ورشة عمل بعنوان «دور وسائل الإعلام في التصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية»، بمشاركة عدد من الطلاب الوافدين من أكثر من 10 جنسيات من أفريقيا وآسيا، وذلك بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر.

شبكات التواصل الإجتماعي

وتناق الورشة توظيف التنظيمات الإرهابية لشبكات التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب، وكيفية تفنيد المفاهيم التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية، وآليات التصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية الإعلامية.

دورة لطلاب من 15 جنسية

يذكر أنّ المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، أطلقت قبل أيام الدورة التدريبية الشرعية لـ75 طالبا وافدا من طلاب الدراسات العليا، من 15 جنسية مختلفة، على يد كبار علماء الأزهر الشريف، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أنّ الدورة تأتي انطلاقا من دور الأزهر والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة، وتهدف لتخريج أئمة ودعاة العالم الإسلامي ليكونوا مؤهلين؛ وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي، لمواجهة مناهج الغلو والتطرف، ونشر منهج الإسلام الوسطي في بلادهم.

وأوضح في بيان المنظمة أنّ هناك حرص على بذل المزيد من الجهد في سبيل دعم الطلاب الوافدين ورعايتهم وإمدادهم بالعلوم الشرعية والدينية والعلمية، فهم حائط صد ضد الأفكار الهدامة، والاهتمام بهم جوهر رسالة الأزهر، لتقديم صورة صحيحة لوسطية الإسلام.

وأعرب الطلاب المتدربين، عن امتنانهم وفخرهم بانتسابهم ودراستهم بجامعة الأزهر العريقة، رمز الوسطية والاعتدال، فضلا عن شكرهم للقائمين على المنظمة على دعمهم الدائم لهم، وتقديم يد العون لهم في كل مناحي الحياة، خلال فترة دراستهم بمصر الأزهر، مؤكدين أنّهم سيبذلون قصارى جهدهم في تحصيل العلم النافع، بما يساهم في نشر وسطية الإسلام وسماحته، والحفاظ على هوية الأمة.