المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم محمود مسلم وعلم الدين

كرمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس شبكة dmc، عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود علم الدين، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل تحت عنوان «دور وسائل الإعلام في التصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية»، حيث كرمهم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

تفنيد خطط جماعات الإرهاب الإعلامية

ووجهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشكر للكاتب الصحفي محمود مسلم والدكتور محمود علم الدين، لدورهما في تفنيد خطط جماعات الإرهاب الإعلامية، وذلك خلال مشاركة لعدد من الطلاب الوافدين من أكثر من عشر جنسيات، من إفريقيا وآسيا. وتقام الورشة بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر.

شبكات التواصل الاجتماعي

وتدور الورشة حول توظيف التنظيمات الإرهابية لشبكات التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب، وكيفية تفنيد المفاهيم التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية، وآليات التصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية الإعلامية.

مواقع الخراب الاجتماعي

من جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوي إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى مواقع الخراب الاجتماعي، مشيرا إلى وجود الكاتب الصحفي محمود مسلم؛ والدكتور محمود علم الدين داخل المنظمة أمر هام فهم متخصصون في مواجهة تلك الجماعات من الناحية الإعلامية.

الأزهر قبلة الدراسة الشرعية

أوضح الدكتور محمد المحرصاوي أن الأزهر من أقدم الجامعات على مستوى العالم، فمر على إنشائه أكثر من ألف عام وتضم في جنباتها 86 كلية بالإضافة للمعاهد، موضحا أن للمسلم قبلتان، الأولى للصلاة وهي الكعبة المشرفة، والقبلة الثانية وهي قبلة خاصة بالدراسة الشرعية وهو الأزهر الشريف، فيدرس في جامعة الأزهر وجنبات الأزهر أكثر من 33 ألف وافد من 100 جنسية حول العالم.

وأشار المحرصاوي في كلمته بورشة عمل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر إلى أن هناك توجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالاهتمام بأبناء ليبيا وتدريب قائمتها لمواجهة التطرف.