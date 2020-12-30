مسلم وعلم الدين يناقشان أئمة ليبيا ووافدي إفريقيا حول مواجهة الإرهاب

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محاضرة تثقيفية ضمن برنامج الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لأئمة ووعاظ ليبيا، وطلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وذلك بحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس شبكة dmc وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمتحدث الرسمي للجامعة، وذلك في إطار ترسيخ مفاهيم الوسطية التي تقوم بها المنظمة من خلال فروعها داخليا وخارجيا، ومواجهة الفكر المتطرف.

استقطاب الشباب

وناقشت الندوة التثقيفية العديد من المفاهيم والآليات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، لاستقطاب أنصارها والتحذير من هذه الأساليب، وما تقوم به هذه الجماعات والتنظيمات، من توظيف لشبكات التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب، ومدى تأثير وسائل «التواصل الاجتماعي» على الأمن والاستقرار المجتمعي، وكيفية استخدامها التواصل بين قيادات هذه التنظيمات.

وبين المشاركون في ندوة المنظمة التثقيفية، أداوات التحريض على العنف التي تبثها التنظيمات الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحليل عقول الإرهابيين كما تعكسها الشبكات الاجتماعية، ومهارات التمييز بين مؤيدي ومعارضي التنظيمات الإرهابية على وسائل التواصل.

تفنيد المفاهيم

كما ناقشت الندوة تفنيد المفاهيم التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية، من حيث الوقوف على حقيقة مفاهيم التطرف كما يعتقدها الإرهابيون، والتوثيق الدقيق لأفكار المتطرفين من مصادرهم دون زيادة أو نقصان، وكيفية الردود العلمية السليمة والواضحة والموثقة علميا.

وبين المشاركون دور المؤسسات المختلفة المعنية بمواجهة الأفكار المتطرفة، والمتمثلة في المؤسسة الدينية، والمؤسسة التعليمية، والمؤسسة الثقافية، والمؤسسة الإعلامية.

آليات التصدي للإرهاب

وأوضح المشاركون آليات التصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية الإعلامية، من خلال تحليل الدعاية الإعلامية للإرهاب، وتوضيح مفهوم «الإعلام الحربي» وظهوره مجددا في المنطقة، وآليات وضوابط «مراقبة» مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة الالتفات لأهمية حظر المحتوى الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الفن هو السلاح الفتاك لمواجهة التطرف، مستعرضين صور الترويج لتفنيدات الأفكار المتطرفة.

يذكر أن هذه الندوة تأتي استكمالا لندوات الدورة التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة ودعاة ليبيا، والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حيث أقيمت أمس ندوة تثقيفية بعنوان العلاقات المصرية الليبية، حاضر فيها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام.