صور.. كورونا تجبر بابا نويل على التسول في قنا: جمع 280 جنيها في ساعة

في مشهد يعبر عن الأوضاع التي فرضها فيروس "كورونا" على الطقوس والاحتفالات بالسنة الجديدة، ظهر أحد الشباب مجسدًا لشخصية بابا نويل يتسول في شوارع المحافظة على عكس ما كان يحدث بتقديم الهدايا المواطنين.

المشهد حاز تعاطف سكان مدينة قنا والمارة في شارع مصطفى كامل بالمدينة والتفوا حوله ومنحوه الأموال بعدما فرش قطعة قماش على الرصيف "منديل"، ومن الطريف أن أحد الأشخاص من المارة منحه ريالات سعودي.

وقال عمر عبده، موظف خدمة عملاء في إحدى الشركات: "تعودت على عمل فيديوهات ساخرة و القيام بدور بابا نويل فى الشوارع مع بداية كل عام جديد، و كنت أوزع الهدايا على المواطنين والأطفال، لكن فكرت هذا العام فى ابتكار طريقة جديدة وغير مألوفة لظهور بابا نويل فى الشوارع، فكانت فكرة التسول من المواطنين بدلاً منجهم الهدايا.

وتابع: "تواصلت مع صديقى عمر وشاحى، مصور الفيديو، لرسم البسمة على وجوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط النفسية والعصبية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، و اتفقنا على الفكرة ونزلنا للشوارع، وبدأنا فى التجول وطلب المساعدة من المارة، وسط حالة من الضحك والاندهاش من قبل المتواجدين، فقد اعتاد الجميع الحصول على الهدايا و ليس طلب المساعدة، لكن رغم ذلك تجاوب الكثير من المارة و حصلنا منهم على مقابل مادى و هدايا.

و أشار "عبده" إلى أنه تمكن خلال ساعة من جمع 280 جنيه حصيلة تسول من المارة، و بعض العملات الأجنبية (ريالات سعودي)، وأطعمة و مشروبات وسط تعليقات ساخرة من المواطنين، حتى أن بعض المارة سخروا من المشهد الذي يدل على بداية 2021 و آخرين رددوا بأنهم أول مرة يصادفون بابا نويل يتسول منهم بدلاً من الحصول على الهدايا.

وأضاف عبده، رغم السخرية لكن صفات الكرم و الدم الخفيف التى يشتهر بها المصريون مازالت حاضرة رغم الأحزان التى سببها فيروس كورونا.