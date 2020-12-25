بابا نويل يوزع الهدايا على شواطئ مرسى علم احتفالا بالكريسماس

احتفل السائحون الأجانب بفنادق مرسي علم بالكريسماس مع بابا نويل الذي ظهر بشواطئ البحر على ظهر "جمل" ووزع الهدايا على الأطفال وسط فرحة وبهجة النزلاء والعاملين بالفنادق السياحية.

وقال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمرسي علم، إن الاحتفالات اقتصرت هذا العام على تعليق الزينة والأنوار وشجرة عيد الميلاد ومجسمات بابا نويل، وشهدت أروقة الفنادق عشاءًا رومانسيا على الأضواء الخافتة، غلب عليها اللون الأحمر في البالونات وملابس وطاقية بابا نويل الشهيرة.

وأكد على مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن الفنادق تلقت منشورا من غرفة المنشآت الفندقية ، يحذر من إقامة أي تجمعات و احتفالات خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة .