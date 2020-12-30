الزراعة: بدأنا التحول الرقمي فيما يخص الفلاحين (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنّ الوزارة بدأت الاتجاه نحو التحول الرقمي فيما يخص المزارعين، وتهدف لوصول ما يصدر عنها من توصيات وتوجهات وإجراءات للمزارع، متابعا: «بدأت الوزارة تنفيذ الأمر على مستوى الإعلام وتطبيقات الهاتف المحمول، كي تصل المعلومة للمزارع في توقيتها الصحيح».

إعادة هيكلة قطاع الزراعة

وأضاف فهيم، خلال حديثه مع جاكلين ماهر مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الزراعة ولفترات طويلة لم تكن إدراته جيدة بصورة أو بأخرى، وإعادة هيكلة القطاع وإدارته كان بحاجة لوقت وجهد ومساعدة المؤسسات الأخرى غير وزارة الزراعة، خاصة وأنّ الأمن الغذائي المصري هو العمود الفقري في الإنتاج، مشيرا إلى أنّ الوزارة لا تعمل بالإنتاج فقط، لكن الإنتاج والتخزين والاستهلاك والتسويق، والوزارة تحتاج لدعم من الوزارات الأخرى التي لها علاقة بالأمن الغذائي، مثل الري والتموين ووزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى.

«الزراعة» هو القطاع الصامد أمام جائحة كورونا

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، وجود تواصل شبه يومي مع المؤسسات الوزارات الأخرى بحيث يتم التسهيل على الوزارة مهمتها، لأن قطاع الزراعة هو الصامد أمام جائحة كورونا، ويحتاج لدعم أجهزة الدولة لمواصلة هذا الصمود، مشددا على أنّ رؤية واستراتيجية الوزارة مستقبلا، تعتمد على زيادة سلامة الغذاء والجودة لضمان أن تكون السلعة سليمة وخالية من المبيدات لتكون جودته مثل جودة المنتج الذي يتم تصديره للخارج، وتوفير الكميات المناسبة التي يحتاجها المواطن، وقد يحدث فجوات من حين لآخر ولكن يتم التغلب عليها.