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رئيس جامعة بني سويف يصرف 500 جنيه مكأفاة للعاملين بمناسبة عيد الميلاد

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الوطن
01:08 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف

منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، خلال ترأسه لمجلس الجامعة في جلسته رقم 191، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح رئيس جامعة، بني سويف، أنَّ قرار صرف المكافأة تمّ اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به. 

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